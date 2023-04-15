中国民营经济研究会长：一些制约民企发展深层问题仍未解决

中国民营经济研究会会长李兆前说，制约民营经济发展的一些深层次的问题仍未解决，包括个别政策朝令夕改，执行中的一刀切、层层加码等。

据每日经济新闻报道，李兆前星期六（4月15日）出席中国商界木兰年会，并以“信心与动能”为主题发表演讲。

李兆前说，中国民营经济研究会调研发现，几个原因导致当前信心和动能不足，首先是国际政治和经济环境的不确定性增加，孤立、断供、卡脖子等风险加大，同时由于产业链、供应链对外转移，造成现在出口形势不乐观。疫情影响下，产能过剩、消费不振、成本升高，使得国内市场也不景气，造成利润空间被压缩，也消耗了企业的积累。

他也认为，民营经济发展的舆论环境仍需改善，歪曲中共的方针政策、歪曲基本经济制度，对民营经济和民营企业家喊打喊杀的网文不时出现，且文章一出现就马上会引起整个网络空间的狂欢。

谈到制约民营经济发展的深层次问题，李兆前举例说，比如融资难融资贵的问题，个别政策朝令夕改，执行中的一刀切、层层加码的问题，还有“旋转门”“弹簧门”“玻璃门”和隐性门槛的问题，在一些地方还不同程度地存在。

但他也强调，今天中国的整个基础和条件要好得多，民营企业的实力和发展环境要好得多，完全应该有信心应对当前的困难和挑战。

中国自去年底放弃冠病清零政策后，政策重点重新落在提振经济稳增长上，官方各部门随后密集发声，持续释放支持民营经济发壮大的信号。