中国央媒披露：大兴调研出现异化苗头

中共中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》印发实施还不到一个月，中国央媒发文披露，一些地方的调研出现异化苗头，有领导干部“分解外包”调研任务，“甩锅”基层。

新华社旗下刊物《半月谈》星期四（4月13日）发表题为《几十个调研任务压给“一支笔”！“逐级调研”岂能成为“逐级要材料”》的评论文章，描述记者在基层调研采访，发现部分地方出现的一些不良倾向。

文章列举异化苗头的三种表现，包括：有基层干部“一个月领了几十项调研任务”，“逐级调研”异化为“逐级要材料”；诸多调研任务大都压在基层少数“笔杆子”头上；以及调研的不写材料，写材料的没资格调研。

有官员坦言，领导干部普遍事务多、会议多、活动多，有的干部领了任务，但没时间调研，只能通过“安排安排、布置布置、审核审核”，把任务“分解外包”。

文章写道，调研中的受访者普遍表示，调查研究中出现的这些“材料流转”“调研甩锅”“求量不求质”等异化苗头，背离了调查研究的初衷，难以起到应有的工作效果，是脱离群众的新形式主义。

中国新任总理李强在首场总理记者会上提出要“大兴调查研究之风”后，中共中央办公厅上个月印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，要求各地区部门围绕重点问题展开调查研究，找到破解难题的办法和路径。

《工作方案》提出要严明工作纪律，包括不增加基层负担，力戒形式主义、官僚主义，不搞作秀式、盆景式和蜻蜓点水式调研，防止走过场、不深入等；对违反作风建设要求和廉洁自律规定的，要依规依纪严肃问责。