外泄美文件：台湾难抵御中国大陆空袭

美国国防部的外泄文件评估，大陆民船军用的策略，削弱了美国情报部门迅速发现大陆动武准备的能力。若台海两岸暴发冲突，大陆更可能在开战初期就取得空中优势。

美国《华盛顿邮报》星期六（4月15日）引述外泄文件报道，台湾官员质疑台湾的防空系统能否“准确探测到导弹发射”。文件也透露，能完全具备执行任务的台湾飞机只略多于一半，而且要将台湾飞机转移到安全处也需要至少一个星期。如果中国大陆在台湾将飞机转移前发射导弹，这对台湾来说是个大问题。

机密文件还指出，与俄罗斯在乌克兰的表现相比，大陆空军更有机会建立早期制空权。

文件评估，解放军的现代化，其军事行动节奏加快，以及东部战区在靠近台湾的行动中使用民用船只，正“削弱”美国情报圈探测到异常活动和大陆攻台准备的能力。

文件也评估台湾军方和民间的准备程度。文件说，台湾当前的军事准则是对每个目标发射两枚防空导弹，台湾空军军人接受的训练是射击单一的固定目标；而大陆采用的短程弹道导弹系统，却是通过多个移动式平台发射导弹。在大陆高密度的火力发射下，台湾的防御将承受重压。

五角大楼分析人士也说，台湾照本宣科的导弹预警演习，不足以让当地民政机构和民众应对“真实世界”的情况。

《华邮》报道称，虽然这些文件没有全面分析大陆的能力和台湾的弱点，但都描绘了台湾整体备战情况面临的严峻形势。同时，也向政策制定者发出警告，即大陆的意图变得更难预测，其侵略性却变得更加强烈。

对此，台湾国防部星期天（4月16日）在官网发布新闻稿回应称，尊重外界对国防施政提出的意见，同时不点名指“外媒引述不明文件，内容显非事实”。

台湾国防部强调，面对解放军各种“犯台”行动，台军都纳入演训想定，适切调修作战计划、积极战备整备，并依“处处皆战场，时时做训练”原则，建构可恃战力。