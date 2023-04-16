郑州富士康员工据报大幅减少 周边商业街冷清

中国媒体报道，苹果公司最大代工厂富士康位于郑州科技园的员工数量，与去年相比减少了很多；附近商业街也因此大受影响，不仅街上空荡荡，甚至一些店铺已挂出了出租、转让的信息。

据第一财经星期五（4月14日）报道，位于郑州市航空港区（简称港区）凌空街的豫康新城，是富士康郑州科技园的配套生活区，也是10多年前富士康入驻港区后，最早承接富士康员工的生活居住区之一。

建设于2010年9月的豫康新城，以商业街为分界线，分为南区和北区，共有50多栋居住楼。

报道引述在富士康工作了快10年的仓库作业员冯建说，过去在富士康的用工高峰期，曾有近10万人在豫康新城居住、生活。

庞大的人流为当地带来了许多商机。第一财经统计发现，长度约1000米的两条商业街上，分布100多家店铺，其中以饭店、餐馆居多。

曾在商业街开设面馆的李现回忆说，豫康新城前些年入住员工数量多的时候，自己的面馆生意很不错，每天的营业额有2000多元人民币（下同，约400新元），到了周末生意更好；扣除房租、工资、食材费，每个月能有2、3万元人民币的利润。

不过，第一财经星期四（13日）走访豫康新城的商业街时，发现街上几乎看不到人，店铺也几乎都是闭门停业状态，甚至一些挂出了出租、转让的信息。

报道称，导致豫康新城“没人”的最直接原因，是富士康郑州科技园的员工数量减少了。

第一财经引述多位富士康员工说，即便不与高峰期的30多万名员工相比，如今仍在岗的富士康员工数量，比去年相比减少了很多。

在富士康周边部门任职的钱均说：“现在的人比年前少了一半多。”

钱均说，往年的三四月份是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。“一方面是，去年的返费高，今年，富士康在完成订单交付后，降低了返费，很多人就离职了；另一方面是，现在很多车间的新品还在优化开发阶段，没有什么排配（即根据生产计划安排员工加班），用工量也少；至于第三个原因，则是部分产能转移到印度等地后，减少了对当地工人数量的需求”。

钱均提到，以往富士康也在印度建有代工厂，但规模很小，而且主要代工小米手机。不过近年来，扩建力度越来越大，如今已开始代工生产苹果手机。

订单走了，带来的最直接后果，是富士康郑州园区的员工数量的减少。多位在富士康上班的员工向第一财经透露，目前仍在园区上班的员工，仅剩6、7万人。

此前，《华尔街日报》曾报道，历经2022年富士康河南郑州工厂员工因疫情大出逃以及暴动事件冲击iPhone手机供应后，苹果公司据报已要求富士康加快将生产线转移到印度、越南等地以分散风险。