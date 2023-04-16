美国25家军火商5月初组团访台 讨论共同生产无人机和弹药

美国25家军火商将在5月初派代表团访问台湾，这是美国国防工业界时隔四年后再度赴台。

美台商业协会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）告诉日本经济新闻，约25家美国国防承包商将派代表前往台湾，讨论无人机和弹药联合生产事宜。

日本经济新闻4月11日报道，这支访台的军火商代表团，将由美国太平洋海军陆战队退役指挥官鲁德尔（Steven Rudder）率领。除了与台湾国防工业代表举行会谈之外，代表团也希望能与台湾总统蔡英文会面。

韩儒伯称，蔡英文关注如何加强台湾的国防工业，代表团此行的目的在于促进与台湾的国防工业合作。他也说，台湾方面对无人机和弹药感兴趣。

美国代表团也将寻找提供先进技术，并与台企共同开发无人机的机会。多家拥有无人机专业知识的美国国防承包商将一同访台。

美国企业一般需要先获得政府批准，才能与海外合作伙伴联合生产武器。

美国拜登一名高级官员告诉日经新闻：“从非常高层级的角度来看，我们认为联合生产安排是合理的，但我们需要逐案研究，而且必须是应美国工业界要求。”

美国对这个想法持开放态度，主要是因为美国国防承包商现在要满足国内与海外需求已十分困难。美国现在还有约190亿美元（252亿新元）的对台售武承诺有待履行。俄罗斯入侵乌克兰后，美国企业开始提高国内产能，但需要一段时间才能实现。

美国也敦促一些欧洲国家售卖武器给台湾。台湾从海外采购到的武器，近年来几乎都来自美国。