歌手曲婉婷名下两套房产将法拍

中国歌手曲婉婷的母亲张明杰受贿、滥用职权案有了新进展，曲婉婷名下位于黑龙江省哈尔滨市道里区富力江湾新城的两套房屋，将于5月15日至16日被拍卖。

据《北京青年报》星期六（4月15日）报道，拍卖公告显示，这两处房产都登记在曲婉婷名下。其中一处的面积为148.76平方米，评估价298.17万元（人民币，下同，约57.73万新元），起拍价208.72万元，保证金41.7万，加价幅度5000元。

拍卖公告中也特别提示，这两处房屋未办理产权证，可能存在拖欠取暖费、物业费、水电煤气等相关费用。

曲婉婷的母亲张明杰曾任哈尔滨市发改委副主任、市城镇化建设领导小组办公室主任等职，2014年9月因涉嫌受贿与滥用职权罪被羁押。

哈尔滨市中级法院于2021年11月17日一审宣判，认定张明杰受贿、滥用职权等，对她判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；2022年3月24日，黑龙江省高级法院驳回上诉，维持原判。

曲婉婷长期居住在海外，2020年9月她曾在微博发文谈及张明杰的案件，引发舆论热议。当时，中共中央纪委国家监委官网刊文指出，“舆论关注此事，正是因为人们痛恨腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活”。

文章同时也说：“现实中一些案例也正是如此，有的甚至是配偶子女移居海外，财产转移到境外，随时准备‘跳船’，这样的领导干部与党和人民离心离德，与共产党人的初心使命背道而驰，必须受到党纪国法严惩，为其违纪违法行为付出应有代价。”