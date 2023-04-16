字节跳动与Meta争夺VR应用开发者

《华尔街日报》引述知情人士透露，TikTok母公司字节跳动将向已为Meta开发虚拟实境（VR）软件的开发人员支付报酬，以将他们的应用程序引入自己快速发展的Pico头戴设备。

知情人士说，字节跳动向一些VR开发者提出了每款应用1.5万至2.5万美元（下同，约2万至3.3万新元）的报价。

据报道，这些激励措施凸显出上述两家公司在VR领域的竞争日益激烈。Meta首席执行官扎克伯格曾预测，VR领域将成为下一个主要的计算平台。

一些开发者对Meta为Quest头戴设备应用商店审查新软件的方式表示不满，之前他们在等待广泛发行批准的过程中已面临了长时间的延迟。Facebook于2022年更名为Meta，并花费近160亿美元将所谓的元宇宙作为其战略核心。该公司选择精心挑选Quest Store中的可用应用程序。一些开发者说，该公司的应用程序审查过程缺乏明确的指引，他们急切地期待新竞争者的出现。

Squingle Studios的创始人欧南（Ben Outram）说：“看到一个重量级选手入场，挑战Facebook的一贯做法，这绝对激动人心。”Squingle Studios开发了一款名为“Squingle”的VR益智游戏。自2021年7月推出以来，Squingle一直在等待能够在Quest Store上架。

“字节跳动进入VR市场并为开发者提供资金，总的来说这对Meta是好事”，Meta的内容生态系统总监普鲁特（Chris Pruett）在上个月的游戏开发者大会上说。他也表示，希望这个行业能水涨船高。他之前曾为Meta精挑细选Quest Store应用程序的决定辩护，认为这是确保用户拥有良好体验的必要手段。

据《华尔街日报》报道，字节跳动于2021年收购了专注于企业市场的VR头戴设备制造商Pico，并转向消费者领域。

据曾参与推出最新Pico 4消费者头戴设备的Pico前员工凯伊（Lazius Kaye）称，为了与Meta竞争，字节跳动认识到自身需要大量资源，并需要补贴制造成本。Pico 4头戴设备去年秋季上市，零售价约470美元，在欧洲和亚洲有售，但在美国没有。具有相同存储空间的Quest 2头戴设备价格为400美元。

凯伊说，字节跳动知道，即使处于同等价位，Pico 4可能仍比不上Meta的产品：Pico 4上的游戏数量较少，手部跟踪技术较差，整体生态系统也不太完善。