中使馆：苏丹安全状况极为严峻 提醒中国公民严格避免外出

中国驻苏丹大使馆告诉在苏丹的中国公民和中资机构，当地安全状况极为严峻，并再次提醒中国公民和中资机构严格避免外出，以及远离临街房间或窗户，防止被流弹误伤。

大使馆星期一（4月17日）在微信公众号发布的安全提示中说，苏丹的安全状况极为严峻，特别是流弹频发已成当前主要安全威胁。

使馆提醒中国公民和中资机构密切关注形势，保持高度警惕，严格避免外出，加强安全防范，尤其注意远离临街房间或窗户，防止被流弹误伤，保护好自身生命财产安全，并说：“如遇突发紧急情况，请及时报警并向使馆报告。”

大使馆上星期六（15日）也发布安全提示，提醒中国公民和中资机构由于苏丹安全风险急剧上升，他们应保持高度警惕，严格避免外出。

苏丹在星期六爆发武装冲突，迄今已造成包括三名联合国工作人员在内的59个平民死亡。中国官方星期天（16日）呼吁冲突双方尽快停火，避免局势进一步升级，也希望各方加强对话，共同推进政治过渡进程。

中国外交部领事司微信公众号星期一发布消息，因应苏丹首都喀土穆及多地上星期六爆发武装部队间冲突，喀土穆国际机场航班中断，当地安全形势严峻。外交部立即启动领事保护应急机制，指导驻苏丹使馆全力保护在苏丹中国公民和机构安全。

根据消息，中国驻苏丹使馆向在苏中国公民发出安全提示，联系在苏丹中资机构，核实中方人员机构安全情况，指导加强防范，并向有需求的中国公民提供协助。目前，暂无中国人员伤亡报告。

鉴于苏丹当前形势，中国外交部和驻苏丹使馆提醒中国公民近期暂勿前往苏丹，请已在苏丹中国公民密切关注局势发展，不要外出，加强防范和应急准备，同时尽快向使馆报备个人信息。如遇紧急情况，请及时报警并与驻苏丹使馆联系求助。