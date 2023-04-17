调查：在华韩企首季景气指数有所改善

受益于中国原材料供需及汽车、金属机械品目需求有所改善，今年首季在华韩国企业的当前行情和销售额指数环比好转。

据韩联社报道，韩国产业研究院、大韩商工会议所（商会）北京事务所、中国韩国商会星期天（4月16日）发布3月1日至27日面向228家在华韩企进行的商业景气指数（BSI）调查结果。景气指数在100以上是扩张区间，意味着多数企业认为景气好于上季度，100以下则相反。

结果显示，第一季在华韩企的当前行情指数和销售额指数分别为75和77，环比各上升八点。营业环境指数为78，环比上升20点。但当地销售指数连续三个季度持平，为78，设备投资指数环比下滑六点，为87。从行业来看，制造业商业景气指数78，时隔五个季度回升，其中除汽车和纺织服装外所有领域的销售额指数环比好转。流通行业为69，连续两个季度上升。

第二季度的景气预期也较为乐观。行情指数和销售额指数展望值均较之前季度上升38点和37点，分别为112和121。当地销售指数124，营业环境指数115，所有指数望值均超过100。

就在华韩企反映最多的难题，回答“当地内需低迷”的比重从去年第四季的34.8%减少至今年第一季的31.1%，回答“原材料供应不稳和价格上涨”的比重也从10.5%减少到8.3%。但回答“竞争日趋激烈”的占比则从10.5%增至13.6%。有76%的企业也认为当地经营活动有望在今年内恢复正常。