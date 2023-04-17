中国五一假期部分热门线路高铁动车票已售罄

中国五一假期火车票开放购票首日，关于假期首日的高铁跨省游搜索热度比前一天增长323%，热门线路的部分高铁、动车票已售罄。

旅客从上星期六（4月15日）起可以购买五一假期首日（4月29日）的火车票。中国五一劳动节放假与调休日期为4月29日至5月3日。

据央视财经星期一（17日）报道，中国铁路信息服务网站12306应用程序的数据显示，4月29日当天，前往西安、长沙、沈阳等地的列车只剩下少量余票，而部分方向的高铁、动车票已经售罄。

北京西站售票车间副主任尹世斌说，五一假期首日去往西安、太原、郑州、长沙、武汉方向的高铁列车车票比较紧张，以上方向普速列车还有少量硬座。

为了满足旅客的出行需求，广西铁路部门在假日期间将加开或重联南宁、柳州至桂林、北海、百色、贺州等旅游热门城市动车组列车16趟次。

中国铁路南宁局柳州车站客运值班员候冉说，目前车票预售的热门方向是广州、成都、云南等方向，预计整个五一假期，柳州站将增加南宁、贺州等方向六趟车。

根据在线旅游平台的数据显示，截至4月15日上午9时，五一假期首日高铁跨省游的搜索热度比14日增长了323%，热门长线线路包括北京至长沙、北京至武汉、上海至广州、广州至重庆等。

据报道，不少旅客选择在五一长假开始前一天，即4月28日出发，许多热门线路的火车票同样也较为紧张。