中国珍酒李渡集团香港IPO 寻求筹集近64亿港元

中国白酒公司珍酒李渡集团正寻求通过在香港首次公开募股（IPO），筹集近64亿港元（下同，11亿新元），将成为香港今年最大的IPO。

综合彭博社和路透社报道，香港交易所星期一（4月17日）公告，珍酒李渡集团将从即日起至星期四（20日）以每股10.78至12.98港元的价格，发行4.907亿股股票，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，筹集多达63.7亿港元。珍酒李渡集团在港上市的首个交易日定为4月27日。

珍酒李渡的上市可能提振香港不温不火的IPO市场。根据彭博整理的数据，香港IPO市场今年迄今筹集资金仅约8.6亿美元（下同，11.45亿新元）。香港股市的疲态与纽约和伦敦等其他主要融资场所一致，高利率和股市震荡促使大型发行人采取了观望态度。

彭博整理的数据显示，按照招股价上限计算，珍酒李渡集团将成为继去年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来，香港最大的IPO。

根据公司招股说明书，珍酒李渡可追溯至1975年启动的一项中国国家开发项目，公司位于离贵州茅台发源地仅约两小时车程的一个城镇。招股说明书显示，该公司2022年的毛利率为55.3%，净利润约为10亿元人民币 （1.94亿新元）。

高盛和中信建投国际是珍酒李渡这次上市的联席保荐人。