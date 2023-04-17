台民调：逾六成台民众不认同两岸同属一中

台湾民意基金会发布的最新民调结果显示，逾六成民众不认同两岸同属一中，过半数不认同国民党版的”九二共识“、超过八成不认同中国大陆版“九二共识”。

台湾民意基金会星期一（4月17日）发布台湾人对“九二共识”相关问题的态度即时民调新闻稿，公布上述调查结果。

针对“台湾与中国大陆同属一个中国”的提问，结果发现6.9%非常赞同，15.6%还算赞同，25.3%不太赞同，41.8%一点也不赞同，7.9%没意见，2.4%不知道、拒答。换言之，最新民意显示，20岁以上台湾人中，六成七不赞同台湾与大陆同属一个中国，二成三赞同；同时强烈不赞同的人高达四成二。

至于台湾前总统马英九提出，“台湾与大陆同属一个中国，一个中国就是中华民国”，结果显示17.1%非常赞同，21.2%还算赞同，20.6%不太赞同，29.8%一点也不赞同，8.7%没意见，2.6%不知道、拒答。换句话说，最新民意显示，20岁以上台湾人中，逾五成不赞同“台湾与大陆同属一个中国，一个中国就是中华民国”，三成八赞同。

民调也显示，20岁以上台湾人中，八成四不赞同“台湾与大陆同属一个中国，一个中国就是中华人民共和国”，8.1%赞同。

这次民调访问时间是2023年4月9日至11日，对象是以全台范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1068人，抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。