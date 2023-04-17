中国篮协重罚涉“CBA假球事件”两队 姚明：教训深刻

中国篮球协会调查认定，两支涉嫌“中国男子篮球职业联赛（CBA）假球事件”的球队消极比赛情况属实，取消两队本赛季参赛资格，两队联赛经费各被核减500万元人民币（约96万新元）。

中国篮球协会官方微博星期一（4月17日）公告，经查核，认定上海久事队在2022-2023赛季中国男子篮球职业联赛季后赛12进8第二场消极比赛情况属实；苏州肯帝亚队在2022-2023赛季中国男子篮球职业联赛季后赛12进8第三场消极比赛情况属实。两队的行为严重违反体育运动精神。

根据公告，上海久事队和苏州肯帝亚队受到的处罚包括，被取消2022-2023赛季比赛名次和赛季参赛资格，以及各被核减联赛经费500万元人民币。

其他处罚包括，上海久事队主教练李春江在处罚决定作出之日起，教练员注册资格被中止五年，苏州肯帝亚队主教练李楠则被中止教练员注册资格三年。

此外，江苏肯帝亚篮球俱乐部总经理史琳杰自上述处罚决定作出之日起五年内，被限制从事与篮球相关活动；上海久事篮球俱乐部总经理蒋育生则被限制从事与篮球相关活动三年。

CBA联赛官方微博星期一发文回应“假球事件”称，CBA公司即日起执行中国篮协相关处罚决定。原定自2023年4月17日开始的本赛季CBA联赛季后赛8进4比赛深圳马可波罗队与上海久事队之间三战二胜的系列赛将不再进行，深圳马可波罗队将晋级半决赛。

另据中国新闻网报道，中国篮协主席姚明星期一受访时对两队消极比赛表示痛心，并说“对于体育比赛来说，最重要的是信誉，甚至不是能力。我们的教训是深刻的，需要通过这起事件，来改变一些东西，让这些已经付出的代价变得有价值。”