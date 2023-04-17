苏丹冲突波及中央广电总台驻地办公楼 地下室屋顶被打穿

非洲国家苏丹发生政变及军事冲突，中国官媒驻当地的报道员办公室所在大楼也因武装冲突受损，用于避难的地下室屋顶被打穿。有中资企业以关灯等方式自保，希望避免被袭击。

据央视新闻客户端星期天（4月16日）报道，中央广播电视总台驻苏丹报道员艾哈迈德说，他们办公室所在的大楼距离苏丹总统府只有几百米之遥，大楼北侧受损严重。他们自15日冲突开始后就躲入地下室避难，但16日上午10时30分左右，地下室屋顶也被打穿。

报道还说，自15日发生冲突起，艾哈迈德和一起避难的人员几乎无法获得任何食物。

另据红星新闻报道，当地某中国企业员工常先生16日凌晨说，他所在的企业华人较多，但企业位置距首都喀土穆还有一定距离，所以目前身边暂无任何华人伤亡消息传出，但出于安全起见，企业已采取措施自保，“我这里的营地，全部关闭了场站的灯光，避免被袭击。”

中国驻苏丹大使馆星期一（4月17日）向在苏丹的中国公民和中资机构发布安全提示说，当地安全状况极为严峻，特别是流弹频发已成当前主要安全威胁，提醒中国公民和中资机构严格避免外出，以及远离临街房间或窗户。

中国外交部领事司星期一也发布消息说，因应喀土穆及多地爆发武装部队间冲突，喀土穆国际机场航班中断，当地安全形势严峻。外交部立即启动领事保护应急机制，指导驻苏丹使馆全力保护在苏丹中国公民和机构安全。

联合国秘书长古特雷斯星期天谴责苏丹冲突导致数十名平民死亡，并呼吁苏丹冲突双方立即停止战斗，恢复对话。

联合国安理会星期一将召开闭门会议，讨论苏丹局势。