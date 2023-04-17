法国会议员率团抵台：台湾有事就是全世界有事

法国国会议员博多黑星期一（4月17日）率团抵达台湾后强调，法国对台政策没有改变，并说台湾有事就是全世界有事。

据台湾《自由时报》报道，也是法国国民议会友台小组主席的博多黑（Eric Bothorel），与访问团成员搭乘长荣航空班机，在早上7时09分抵台。结束访法行程的台湾立委蔡其昌，也搭乘同一个班机。

博多黑之后在推特上写道“台湾有事就是全世界有事”，并转发《自由时报》的报道。

据报道，博多黑称，这次访台与法国总统马克龙早前访问中国大陆造成的风风雨雨没有关系，并说他们想借此行告诉台湾，法国对台湾的友谊坚若磐石，不会因为马克龙访问大陆有所改变。

博多黑也说，他赴台时不想对马克龙访问大陆发表意见，强调台法之间没有误解，法国对台政策没有改变，法国希望台海维持现状。

蔡其昌在机场说，本月法国还有多一个国会议员访问团赴台，并称这表示台法关系实质升温。

台湾外交部早前公布，博多黑一行在台期间将与台湾副总统赖清德、立法院长游锡堃、行政院副院长郑文灿、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮、数位发展部长唐凤，及经济部政务次长陈正祺等政府首长会面。

博多黑一行也将接受游锡堃及外交部政务次长李淳款宴，并与在台重要法商及法侨社群互动，也会参访台湾相关文经建设。