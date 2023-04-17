中国交通运输部：推动网约车平台降低过高抽成比例

中国交通运输部出台方案，强调规范交通运输新业态企业经营行为，保障从业人员合理劳动报酬，推动主要网约车和道路货运新业态平台公司降低平台过高的抽成比例或会员费上限。

中国交通运输部星期一（4月17日）在官网发布《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》，这份方案由交通运输部办公厅于4月11日印发。

方案的目标任务是推动主要网约车和道路货运新业态平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；以及推动主要网约车和道路货运新业态平台公司降低平台过高的抽成比例或者会员费上限，并向社会公开发布。

在涉及网约车平台公司方面，方案列明，各城市交通运输主管部门在今年5月底前，要督促在本地运营服务的各网约车平台公司与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；主动向社会公告降低本企业过高抽成比例上限的工作安排。各主要网约车平台公司基本完成降低过高抽成比例上限有关工作。

各省级交通运输主管部门在7月底前要对在本省份运营服务的网约车平台公司落实工作情况进行调研督导。

在道路货运新业态平台公司方面，方案列明，相关省级交通运输主管部门在今年5月底前，要组织在本省份注册的货运平台法人公司与货车司机、行业协会等沟通协商，降低过高的抽成比例或会员费上限，保障货车司机合理收入；主动向社会公告本企业降低过高抽成比例或会员费上限的承诺。