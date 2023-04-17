中国南宁轨道地产集团原董事长被控受贿1.5亿余元人民币

中国南宁轨道地产集团有限责任公司原党委书记、董事长陆劲忠被控受贿1.5亿余元（人民币，下同，约2900多万新元），洗钱798万元。陆劲忠当庭认罪悔罪，南宁市中院在庭审结束后，宣布休庭并择期宣判。

南宁中院微信公号星期一（4月17日）通报，南宁市中院同日上午公开开庭审理陆劲忠受贿、洗钱案。

根据公诉机关指控，陆劲忠在2011年至2022年间先后担任中房集团南宁房地产开发公司副总经理、总经理、广西中房置业有限责任公司董事长、南宁轨道地产集团有限责任公司董事长，并利用职务便利，为陈某、黄某桥、李某金等人在工程项目承揽、项目费用结算等事项上提供帮助。

指控称，陆劲忠单独或与黄某瑾、李某金共同收受上述个人或单位给予的财物共计折合人民币15239.355万余元。

指控也称，2021年5月至2022年春节，陆劲忠为掩饰、隐瞒其受贿所得的来源和性质，先后将受贿款798万元用于股票投资或通过转账他人的方式将资金予以转移。

公诉机关认为，陆劲忠非法收受他人财物数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任；陆劲忠为掩饰其受贿犯罪所得，将钱款进行有价证券投资及进行转移，情节严重，应当以洗钱罪追究其刑事责任。陆劲忠一人犯数罪，应当数罪并罚。