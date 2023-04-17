吕秀莲喊话赖清德：提出自己路线 别只遵循过去政策

台湾执政的民进党已提名党主席赖清德参选2024总统，前副总统吕秀莲说，赖清德应该提出自己的路线，向社会表达带领台湾未来四年的使命是什么，而非仅遵循过去的政策。

综合台湾ETtoday新闻云及中时新闻网报道，吕秀莲星期一（4月17日）出席座谈会时提醒民进党，既然台湾已是“民主国家”，没有永久执政的政党，就必须更谦虚面对现实，告诉民众最大的利益所在。

她呼吁赖清德，在尊重总统蔡英文的同时，也要提出自己未来带领台湾的使命，不要开口闭口“遵循过去的政见”。

她认为，民主国家给总统四年任期限制，当然要与时俱进，赖清德作为下一届“国家准领导人”，要以超前的眼光部署未来，而不是停留在过去。

吕秀莲直言，下一届领导人是哪个政党不重要，重要的是他是否有超前的眼光，深刻体认当前台湾的内忧外患在哪里，有多少内政危机，以及是否有能耐处理空前复杂的国际情势，而非只想当总统。

她呼吁台湾民众做最负责任的选民，不要激情地马上决定要支持谁，因为这一票不只要救自己，还要救下一代，只有选出一个完全熟知台湾过去悲惨命运，同时体认复杂国际情势，以及未来很多挑战的人，才有资格担任下届领导人。

她也预言，今后四年是危亡存续的关键年头，希望大家可以超越传统思维，“难道除了统独，难道除了国共，我们不能有另外一条出路吗？”

民进党已于4月12日正式提名赖清德参加2024年总统选举。赖清德当时强调会延续蔡英文路线，并重申“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，台湾事实上已是一个“主权独立的国家”，不必另外宣布独立。