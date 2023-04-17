中尼启动复交后首个重大合作项目

在中国国际发展合作署的协助下，尼加拉瓜星期天（4月16日）开始建造上万个保障房单位。这是尼加拉瓜和中国在2021年恢复外交关系后，启动的首个重大合作项目。

据法新社星期一（17日）报道，这个项目将在尼加拉瓜全国兴建逾1万2000个保障房单位。

尼加拉瓜总统贸易与投资顾问劳雷亚诺在上述项目开工仪式上说，“这是历史性的一天，这个项目将让成千上万的尼加拉瓜家庭受益。”劳雷亚诺也是尼加拉瓜总统奥尔特加的儿子。

中国国际发展合作署署长罗照辉上星期五（14日）抵达尼加拉瓜，星期天出席在马那瓜举行的援尼加拉瓜“新胜利”保障房一期项目开工仪式。援尼加拉瓜保障房一期项目由中国政府无偿援建，将在马那瓜市建设920套保障房及中心广场、运动场等附属设施。

中国国际发展合作署官网星期一消息，罗照辉在仪式上说，援尼“新胜利”保障房项目是中尼两国复交以来首个大型合作项目，是中尼友谊与合作的见证。中方高度重视中尼关系，“真诚感谢尼方在台湾等涉及中国核心利益问题上的坚定支持”，以及在国际地区问题上的紧密配合。中方将保质保量如期完成项目建设，并与尼方继续深化合作，共同努力为双边关系发展。

尼加拉瓜在2021年与台湾断交后，重启与北京的外交关系。从那时开始，尼加拉瓜和中国大陆签署谅解备忘录，推动中国大陆在尼加拉瓜的投资。

除上述耗资6000万美元（7988万新元）的保障房项目外，中国也说，将建造发电设施，以及开展文化、卫生和教育等合作项目。