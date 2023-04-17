中国中央财政下达百亿人民币资金 补贴实际种粮农民

中国中央财政下达资金100亿元（人民币，下同，约19.4亿新元），向实际种粮农民发放一次性补贴，统筹支持春耕生产，调动农民种粮积极性。

据中国央视新闻星期一（4月17日）报道，此次补贴对象为实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织，确保补贴资金落实到实际种粮的生产者手中。

中国财政部称，各地区应结合有关情况综合确定补贴标准，充分运用现代化信息技术手段，继续采取“一卡（折）通”等方式，及时足额将补贴资金发放到位。

中国农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食面积超1.4亿亩，各地正高质量推进春季农业生产。

报道称，目前全国春播完成意向面积的15.1%，进度同比快0.6个百分点。

中共总书记习近平近年来曾多次强调要确保粮食安全，据新华社报道，由中央农村工作领导小组办公室组织编写的《习近平关于“三农”工作的重要论述学习读本》近日出版发行。

报道称，《读本》对习近平关于“三农”工作的重要论述的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求作了阐释，有利于干部群众全面深入学习习近平关于“三农”工作的论述，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐。