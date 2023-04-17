中共青海省茫崖市原市委书记孔祥辉受贿获刑13年

中共青海省茫崖市原市委书记孔祥辉因受贿3100余万元人民币（下同，约600万新元），被判有期徒刑13年，并处以罚金200万元人民币。

综合新华社和每日经济新闻报道，青海西宁市中级人民法院上星期四（4月13日）对青海省海西州政协原副主席、茫崖市原市委书记孔祥辉受贿案作出上述判决。

经法院审理查明，孔祥辉在2010年至2019年1月间利用担任青海省海西州茫崖工作委员会书记、茫崖市市委书记等职务上的便利，为有关公司及个人在项目承揽等事宜上提供帮助， 非法收受有关个人给予的财物共计折合人民币3100余万元。

青海省纪委监委2022年4月通报，孔祥辉于2015年至2020年，多次接受私营企业主任某安排的赴广西桂林、贵州黄果树、海南三亚、云南昆明等地旅游；多次接受任某在西宁、茫崖、成都等地的宴请。

通报也称，孔祥辉曾多次和妻子赴成都、上海等地美容整容，花费306万元人民币，肆意挥霍违纪违法所得。

公开资料显示，今年61岁的孔祥辉是山东平邑人，曾任青海省海西州委组织部常务副部长、海西州茫崖工委书记、海西州政协副主席。孔祥辉2019年2月成为茫崖市的首任市委书记（副厅级）。任职不到2年，孔祥辉于2020年12月在任上落马，并在2021年5月被“双开“（开除党籍和公职）。

据报道，在孔祥辉被查前两个月，茫崖市的首任市长王建国在2020年9月被查。王建国在庭审中当庭表示自愿认罪认罚。他也表示，自己曾向侦办单位提供孔祥辉涉嫌违法犯罪的有关线索。

据了解，孔祥辉曾任职的茫崖市作为青海西北部的小城，素有青海“西大门”之称，2018年才设立为市。