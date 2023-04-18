港官员：要多管齐下解决港人住房问题

香港特区政府房屋局局长何永贤说，香港要解决房屋供求失衡问题，需开拓创新、多管齐下，增供应、提升人均居住面积、增市民幸福感。

据香港中通社报道，香港房屋协会星期一（4月17日）举办75周年庆祝酒会，何永贤致辞。

何永贤说，当年的香港面对因为战争遗留的严峻住屋危机，房协作为一个非牟利组织，在成立短短数年后建成香港首个出租屋村，为低收入家庭提供廉租房。基层市民得以安家立业，也为香港战后的经济发展作出重大贡献。房协一直运用创新思维，与政府合作无间，解决不同阶层的住屋需要，是政府长期的重要伙伴。

何永贤说，房协与时俱进，业务范畴也由最初的出租屋村渐渐拓展至其他住屋类型，例如应对市区老化，房协推动“市区改善计划”重建旧楼，优化居民的生活环境；为满足中产市民的置业需求，房协早年推行“夹心阶层住屋计划”；近年面对香港人口结构高龄化，房协便推出“长者安居乐”计划。此外，房协也积极兴建专用安置屋村，以释放北部都会区和其他新发展区的发展潜力。

“解决‘住’的问题，是政府的重中之重。”何永贤强调，住屋、民生和经济议题环环紧扣。要解决房屋供求失衡问题，需要突破掣肘、开拓创新。政府推出一系列新政策，包括“简约公屋”、轮候公屋时间“封顶”、新建单位面积“封底”、缩短造地程序、鼓励私人发展商参与建设资助出售单位等，以多管齐下的策略，增加房屋的供应、提升人均居住面积、增强市民的幸福感。