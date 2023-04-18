秦刚与以巴外长通话：中国愿为尽快恢复和谈发挥积极作用

中国国务委员兼外长秦刚星期一（4月17日）分别同巴勒斯坦和以色列外交部长通话时说，中国愿为以巴双方尽快恢复和谈，发挥积极作用，并强调中国在以巴问题上没有任何私利。

中国外交部在官网上公布，秦刚与以色列外长科恩通电话时说，中国对当前以巴紧张局势感到担忧，当务之急是管控局势，防止冲突加剧甚至失控，各方应保持冷静克制，制止过激和挑衅言行。根本出路是恢复和谈，落实两国方案。

秦刚强调，做正确的事情永远都不晚，中国鼓励以巴双方拿出政治勇气，迈出恢复和谈的步伐，中国愿为此提供便利。

他也说，中国在以巴问题上没有任何私利，只希望以巴双方能够和平共处，维护地区和平稳定，并说沙特和伊朗前不久通过对话恢复外交关系，树立了对话化解分歧的典范，希望各方抓住有利时机，推动对话和解，落实伊核问题全面协议，维护中东和平安宁。

中国外交部说，中以双方均表示重视两国关系。秦刚说，愿同以色列加强各层级交往，增进政治互信，推进互利合作。

以色列媒体i24报道，科恩呼吁中国通过自身的影响力，说服伊朗停止他们的核计划。

此外，秦刚与巴勒斯坦外长马立基通电话时说，中国支持巴以双方以两国方案为基础尽快恢复和谈，并愿为此发挥积极作用。

中国外交部说，双方同意推进各领域合作，推动两国传统友好关系再上新台阶。