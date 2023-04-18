日防卫省通报中国山东舰舰载机起降210次

日本防卫省通报，中国航母“山东舰”本月在太平洋航行时，舰载机起降次数多达210次。

据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部星期一（4月17日）发布消息，中国航母“山东舰”4月10日至16日在太平洋航行时，舰载战机起降约140次，直升机起降约70次，共计约210次。日本航空自卫队战机紧急升空应对。

日防卫省说，中国山东舰4月10日至16日在冲绳南方至日本最南端冲之鸟岛附近的太平洋大范围内移动。导弹驱逐舰和护卫舰等与航母一起行动。4月16日晚8点左右，中国舰船在冲之鸟岛东南偏南约710公里处航行。日本海上自卫队舰艇进行了监视。

山东舰是中国海军第二艘航母，也是第一艘国产航母。日本防卫省4月5日确认山东舰在冲绳县波照间岛以南向东航行，消息称这是山东舰首次在太平洋航行。

日防卫省称，中国海军一艘情报收集舰在4月15日至16日向西驶过鹿儿岛县大隅海峡进入了东海。收集舰自3月底以来沿日本海一侧北上进入太平洋一侧，绕日本列岛航行了一周。

此前，日防卫省上星期一（10日）发布消息，中国山东舰在4月7日至9日期间，在冲绳县宫古岛以南约230至430公里附近的海域航行，舰载机起降约80次，直升机起降约40次，总计约120次。