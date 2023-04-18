中国经济今年首季增长4.5%优于预期

中国全面放宽防疫后的首个季度经济数据出炉，第一季经济同比增长4.5%，优于市场预期。

中国国家统计局星期二（4月18日）早上在官网公布，初步核算，第一季度国内生产总值同比增长4.5%，比去年第四季度环比增长2.2%。

市场早前预测，中国今年第一季经济增速为一年来最高的4％，全年经济增速则可达5.4％，高于5％左右的官方目标。

国家统计局说，中国在一季度面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务。

统计局也说，随着疫情防控较快平稳转段，各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力，积极因素累积增多，国民经济企稳回升，开局良好，但“国际环境仍然复杂多变，国内需求不足制约明显，经济回升基础尚不牢固”。

统计局的数据也显示，3月份规模以上工业增加值同比增长3.9%，比1-2月份加快1.5个百分点；环比增长0.12%。

3月份社会消费品零售总额同比增长10.6%，比1-2月份加快7.1个百分点；环比增长0.15%。

一季度全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，与上年全年持平。

首季全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.3个百分点。