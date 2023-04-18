港医管局称首批大陆护士将分配到老人科病房工作

香港医院管理局说，首批参与大湾区医疗人才交流计划的中国大陆护士都接受过老人科训练，医管局将按资历将这批护士分配到医管局旗下医院，主要负责老人科病房工作。

综合《明报》和香港电台等报道，香港医管局护理部高级行政经理梁明星期二（4月18日）在电台节目受访时说，大湾区医疗人才交流计划涉及300名护士，将分三批到港，第一批70人星期一（17日）抵港，第二批100人将于今年底抵步。医管局将按年资将首批护士分配到医管局旗下七个联网的医院，主要负责老人科病房工作。

梁明说，首批护士受过老人科训练，有一定经验及知识，赴港前已安排有关临床工作的网上课程。在10个半月的交流期内，这些护士将轮流到不同医院的老人科病房工作，医管局将有同事协助她们了解医院工作流程、临床工作术语及医管局运作等。

梁明也说，首批70名护士都来自广东省大湾区，可用广东话流利沟通，英文程度不错。他认为，这项计划除了可舒缓香港医院部分人手紧张情况，也希望可互相了解彼此的临床做法，改善护理工作，最终让病人受益。

香港医管局主席范鸿龄星期一到高铁西九龙站，迎接首批83名广东省医护人员加入香港去年推出的大湾区医疗人才交流计划。

范鸿龄说，这次赴港医护人员由广东省卫健委挑选，以护士为例，他们将赴港接受培训，包括临床和理论课堂，其间可与香港医护人员分享经验。

另外，香港公立医院医护人员流失情况严重，医管局行政总裁高拔陞4月初前往英国吸引在英就读医科或正执业的医生返港发展。医管局主席范鸿龄星期一说，局方共发出约100封“有条件聘书”，截至上星期天（16日）已逾20人签约。医管局也将于6月再派人前往澳大利亚进行类似招募计划，并正构思在全球招聘人才计划。