郭台铭吁台湾社会给他30天说明 再判断他是否适任总统

积极争取台湾在野国民党2024年总统提名的鸿海集团创办人郭台铭，星期二（4月18日）召开记者会，强调自己与党中央的沟通管道畅通，也坚信党中央的征召会很公正。

郭台铭呼吁国民党支持者和台湾民众给他30天的时间，他会在这段时间密集且并充分和各界沟通，让大家判断自己是不是做了对的准备，再决定谁最适合承担对“中华民国”的责任。

郭台铭星期二上午在台北寒舍酒店举行“科技经济政治日本开拓之旅”成果报告会。他一开场先带头领唱“国歌”、宣读国父孙中山遗嘱，再分享上周出访日本心得，并对争取国民党2024年总统提名情况作上述表示。

由于新北市长侯友宜目前民调略为领先，舆论多认为国民党党中央早已内定征召侯友宜，但郭台铭对党中央的公正性深信不疑。

媒体询问郭台铭未来是否可能接受“侯郭配”或“郭侯配”，郭台铭未正面答复。

郭台铭表示，他对2024年大选两件事很有信心，一是对在野大联盟赢得2014年大选充满信心，二是国民党主席朱立伦会找出党内最强候选人，“这些问题都很容易解决”。

郭台铭说，过去这两年他一直在思考台湾的未来以及“中华民国”需要什么样的总统？他认为，如果不能确定自己能够充分回答这两大问题，并说服台湾民众接受，他是不会站出来承担的。

因此，郭台铭提出台湾未来努力的三个方向：

第一、台湾不须在中国大陆和美国之间选边站，在今天的大谈判时代，如果有一个对的领导者，台湾可以利用自己的优势，脚踏实地走出一条新中间、自己的路。

第二、台湾可以有尊严地变得更安全，要尊严需要有实力，而经济是尊严最好的基础。

第三、台湾经济目前站在可以开创新“科技岛”的门槛上，问题在于政治拖累了科技与经济的发展，有了对的政治方向，这条路可以走得更宽更平。

（联合早报记者庄慧良台北即时报道）