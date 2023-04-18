台学者：大陆本次环台军演进一步将台海内海化

台湾国防大学政治作战学院中共军事事务研究所教授暨所长马振坤，星期二（4月18日）在一场座谈会上说，中国大陆这次环台军演是自去年8月否定海峡中线建立新常态后，进一步把台海内海化。

据台湾《自由时报》报道，台湾政治大学国际关系研究中心星期二举办“解析台湾总统蔡英文与前总统马英九出访的后续影响”座谈会。

马振坤在会上指出，中国大陆从去年8月至今对台两次军演，事实上以武力片面改变台海现状。去年8月围台军演，大陆军方片面否定海峡中线，派遣大量机舰越过海峡中线建立新常态。这次环台军演，大陆军方用战巡名义派遣机舰对台湾全域施压，进一步把台海内海化。

马振坤说，大陆这次的环台战备警巡和联合演习，并没有划设围台的演习区域，也没有划设禁航区，显示大陆军方实质把台湾海峡给内海化，并将大陆防线前推到台湾东部的太平洋海域。从这个角度来看，大陆未来对台湾军事的遏制，将不会在台湾海峡再划设特定演习区域，而是采取常态性、无预警的战备警巡，全方位压缩台湾的海空域防卫纵深。用战巡名义可以不影响台海的国际航运，也可降低国际社会对军演的反感。

马振坤分析，台湾民众对这次大陆军演感觉没有去年那么强烈，是因为对岸没有发射导弹，但这次环台战备警巡，也随时可以转换成实战。战备警巡的意思是所有大陆军机和军舰都是实兵实弹，操演部队是随时可由演转战的。

马振坤说，“大陆这次军演对台湾是高度威胁，威胁高于去年8月的军演“，并指出大陆这次实战战术的部署，反舰弹道导弹首度出现在对台军演中，不管是海空军部队或火箭军部队、远枪火部队，在第一天都进入真实作战中的域定战术位置，甚至进入战术位置后就进行转移，并迅速进入发射阵地，根据实战需求演练。

马振坤强调，大陆未来对台军事威吓行动如果要进一步升级，可能借环台战备警巡的名义突破台湾主张的24海里邻接区，甚至逼近12海里海域。

他认为，任何政党执政都必须面对中国大陆的威胁，希望外界对于台军的备战予以肯定支持，“军人不能讲避战的”，只有备战才能避免战争。