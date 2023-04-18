蔚来汽车拟加速欧洲市场部署 应对中国市场激烈竞争

因应中国新能源车市场掀起价格战，影响车企收益，中国电动车制造商蔚来汽车计划加快扩大欧洲市场。

综合彭博社和路透社报道，蔚来汽车创始人李斌星期一（4月17日）在上海车展开幕前的记者会上说，蔚来汽车将展示下个季度供应欧洲市场的新款小型车。这款车型也将在中国市场销售。

蔚来汽车总裁秦力洪在会上说，公司明年将为欧洲市场推出在中国制造的全新汽车品牌。这个项目取名萤火虫。

根据彭博社的分析，由美国电动车巨企特斯拉带动的削价战，使中国首季度每五辆电动车就有一辆减价逾1万人民币（1940新元）。世界最大汽车市场中国境内的激烈竞争，促使以上海为国际业务总部的蔚来汽车决定扩大欧洲市场。蔚来汽车两年前首次将触角伸向欧洲，在挪威扎根。

秦力洪说，打入欧洲市场比想象中要艰难。公司要在挪威安装20个电池交换站的计划被拖延，至今只安装了65%。

也是蔚来汽车首席执行官的李斌星期二（18日）在上海车展场边受访时说，中国电动汽车制造商在抓住成本优势扩大出口之际，也要做好准备应对外国政府将实施的保护主义措施。

李斌预计，受益于中国对原材料和供应链的掌控，蔚来汽车和中国其他新能源汽车制造商成本优势要比美国竞争对手特斯拉高出20%。

中国需求趋缓，使蔚来汽车、小鹏和比亚迪等中国新能源车制造商将目光锁定争取更多外国客户，尤其是欧洲市场。雷诺、特斯拉和宝马是部分在中国制造电动车销往海外的外国品牌。

李斌说：“随着出口日益增加，市场保护主义一定会出现。这对全球持续发展来说，不是件好事，但我们必须尊重每个国家都有保护当地工业的考量。这是我们必须面对的现实。”