中国批G7干涉中国内政 促反躬自省自家问题

中国官方批评七国集团（G7）外长干涉中国内政，敦促七国集团反躬自省自家的问题。

中国外交部发言人汪文斌星期二（4月18日）在例行记者会上说，七国集团外长粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，相关声明“字里行间充斥着傲慢、偏见和反华遏华的险恶用心”，中国对此表示强烈不满和坚决反对，并已向会议主办国日本方面提出严正交涉。

汪文斌说，一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针，要真正维护台海和平，就必须明确反对和制止任何台独行径。香港、新疆、西藏事务纯属中国内政，绝不容任何外部势力以任何名目任何方式干涉。

七国集团外长星期二在公报中说，要使国际社会安全、繁荣，台海和平与稳定是不可或缺的元素，并呼吁和平解决两岸问题，也强调七国集团成员在台湾问题上的基本立场没有改变。公报也触及新疆和西藏的人权课题，以及香港课题。

据日本外交部官网发布的公报，外长们也说，他们对东海和南中国海局势表达严重关切，强烈反对任何以武力或胁迫方式，单方面改变现状的企图。他们指中国在南中国海扩大海洋申索没有法律依据，也反对中国的区域军事化活动。

中国外交部回应说，当前东海、南中国海局势总体保持稳定，相关国家应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止挑拨地区国家关系，制造阵营对抗。

汪文斌也说，中国敦促七国集团反躬自省自家的问题，摒弃冷战思维和意识形态偏见，不要再居高临下对他国指手画脚，停止粗暴干涉别国内政，停止人为制造国际社会的对立和分裂。