台媒：世卫称台湾能否出席世卫大会由194会员国决定

台湾媒体报道，第76届世界卫生大会（WHA）将于5月21日至30日在瑞士日内瓦举行，世界卫生组织（WHO）受询时说，台湾这次能否出席交由世卫组织194个会员国决定。

据菱传媒星期二（4月18日）报道，台湾行政院说，作为世卫组织创始会员，台湾自1972年失去会员席位后即无法参与该组织。自1997年起，台湾政府正式推动参与WHO案，经多年努力，世卫组织从2009年起，让台湾连续八年受邀以观察员身份参与世卫大会。蔡英文政府执政后，台湾自2017年起，已连续多年未能获邀与会。

菱传媒向世卫发电邮询问，世卫组织会否邀请台湾参加第76届世卫大会，世卫组织电邮回复说，台湾能否以观察员身份参加世卫大会，是由194个会员国决定的。世卫组织说，世卫是跨国政府组织，由194个成员国共同制定政策。世卫秘书处在成员国所制定的规范、政策下运作。

根据世卫只上述回复，世卫组织194国会员国中必须要有98个成员国同意，台湾友邦与友好国家连署提案，台湾才有机会以观察员身份重返世卫大会。

台湾外交部与卫福部说，台湾今年全力争取以观察员身份出席世卫大会，以及完整参与世卫组织相关会议、机制及活动。台方持续和邦交国及理念相近国家密切沟通协调，以凝聚最大共识、争取最大的支持，稳健积极推案。5月世卫大会推案的具体做法，台湾外交部和卫福部将在适当时机说明。