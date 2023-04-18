中国籍男子据报因亵渎神明在巴基斯坦被捕

在巴基斯坦北部某水电站项目工作的一名中国籍男性员工，因涉嫌亵渎罪被捕入狱。当地警方说，该男子已否认相关指控。

据《纽约时报》星期一（4月17日）报道，在巴基斯坦警方的一份报告中，这名中国男子被称为“田先生”，是达苏水电站项目的运输主管，该项目由中国葛洲坝集团承建。

《纽约时报》引用警方报告称，这名男子上周末与一队巴基斯坦工人进行实地考察时，被指控在斋月的下午祈祷后对真主和先知穆罕默德做出亵渎神明的言行举止。根据巴基斯坦法律，对这些指控定罪可能会判处死刑。

不过，据路透社报道，从未有人因此被处决，但许多人在被控犯有亵渎神明罪后，被愤怒的暴徒处以私刑，当中包括一名斯里兰卡籍的工厂经理在2021年被处以私刑。

《纽约时报》报道，该名中国男子被指控亵渎神明的消息迅速传开后，星期天（4月16日）在开伯尔-普什图省戈希斯坦地区爆发抗议活动，后被安全官员驱散。

巴基斯坦警方官员阿尤布（Tahir Ayub）告诉路透社，这名中国男子星期一出庭应讯，并称自己被诬告。阿尤布也补充说，法院已下令该男子还押监狱14天。

《纽约时报》的报道认为，此举可能会使近年来日益密切的中巴外交关系变得紧张。

中国是巴基斯坦的主要盟友和投资者，该国工人有时会遭到与巴基斯坦政府作战的武装分子的袭击。

伊斯兰武装分子被控在2021年对一辆公共汽车进行了自杀式炸弹袭击，导致九名中国公民丧生。