北约寻求与中国就负责任地使用军用人工智能达成协议

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，北约寻求与中国就制订军事领域负责任地使用（responsible use）人工智能和其它破坏性技术的规则达成协议。

据彭博社报道，斯托尔滕贝格星期二（4月18日）通过视频在北约军备控制和裁军会议上说：“下一步将是与中国接触，一方面是价值观和原则，也可能就负责任地使用一些规则达成协议。”

北约成员国达成共识后，该组织正在推动制订新技术的国际通用标准。斯托尔滕贝格说，他的职员与包括中国在内的各国对口人员保持着定期接触。

北约领导人去年6月达成共识，认为中国是“系统性挑战”。斯托尔滕贝格也一再就中国大力扩充军力和核武威慑发出警告，还指责中国霸凌邻居、企图控制关键基础设施并散布有关北约的虚假信息。

“我们不认为或评估中国是对手，但中国对我们的利益、对我们北约的价值观和我们的安全构成了一些挑战，” 斯托尔滕贝格说，“这使得与中国接触更加重要，因为我们看到他们正在投资新的现代化军力、远程导弹，几年内核弹头数量就增加到了三倍以上。”

他还说，提高核武库的透明度符合中国的利益，包括施加可核查的限制，“中国应该愿意坐下来参与更多的军控协议，包括限制核弹头数量。”

包括美国、中国和韩国在内的60多个国家官员2月在海牙举行会议，讨论了在军队中使用人工智能的伦理和法律后果。经过为期两天的广泛讨论，数十个国家的政府签署了“行动呼吁”，承认人类在军事领域部署人工智能负有的责任。