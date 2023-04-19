美财长将就中美经济关系发表重要演讲

美国财政部长耶伦将在本周就中美经济关系发表其上任以来涉及面最广的演讲，包括寻求公平竞争前提下“健康、互利”的经济关系，以及与中国政府合作应对气候变化和债务困扰等。

据彭博社报道，耶伦星期四（4月20日）将在约翰霍普金斯大学发表演讲。在美国财政部星期二（4月18日）发表的演讲预览声明中，耶伦强调，在与中国的双边关系中，美国对自身经济的持久基本实力充满信心。

根据声明，耶伦将在演讲中概述拜登政府的主要目标，包括捍卫美国的国家安全利益和保护人权、寻求公平竞争前提下“健康、互利”的经济关系、交换更多有关全球宏观经济状况的信息，以及与中国政府合作应对气候变化和债务困扰等。

今年1月，耶伦在苏黎世会见了时任中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，并承诺改善沟通，以此来避免更严重的对抗。耶伦原定于今年初访问中国，但在美国击落一个中国高空气球后中美关系急剧恶化，她的行程也被推迟。不过，今年3月底白宫透露，两国正在就耶伦和美国商务部长雷蒙多访华可能性进行商讨。

国际货币基金组织本月也警告，美国和中国之间的紧张关系正在推动地缘政治分裂，并有可能损害全球经济。对此，美国财政部负责国际事务的副部长尚博格（Jay Shambaugh）回应说，美国无意在经济上与中国脱钩，或限制中国的经济增长，并表明希望确保双方能够在关键的全球挑战中合作。