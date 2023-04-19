“中国童话大王”郑渊洁称不再发表新作：商标维权艰难

有“中国童话大王”之称的儿童书作家郑渊洁发文，称因商标维权艰难，将告别商标维权，同时将不再发表新的作品。

郑渊洁星期二（4月18日）在个人微博发表“告别书”，称他在上世纪80年代原创的知名文学角色“皮皮鲁”、“鲁西西”、“舒克”、“贝塔”等被“不法商家”未经授权恶意注册了710个侵权商标，用于兜售卤腌食品、内衣、燃气阀门、餐饮店、鼠粮等多类商品。

郑渊洁称，他从2002年就开始对侵权商标进行维权，但21年来只维权成功了37个商标，平均维权成功时间为六年，最长的一次维权则19年、一直打到中国最高人民法院才维权成功。

郑渊洁说，中国国家知识产权局今年2月驳回他对苏州市燃气设备阀门制造有限公司注册的舒克商标的维权请求，令他对商标维权丧失了信心。他说，自己选择“认输”，从此告别维权，不再对目前仍有的673个侵权商标进行维权。

郑渊洁还说，他每天依然写作，但写出的作品，包括已经写出的长篇小说等，将永远不再发表，“因为发表了将面对商标侵权而难以维权成功。”

他写道：“商标维权之难，难于上青天。我知难而退。”

郑渊洁此前也在2021年因商标维权原因，宣布由他独立创作、1985年起已连载36年的《童话大王》月刊杂志停刊。

对于郑渊洁的“告别书”，中国网民反应不一。有些网民对他的维权失败表达了哀叹，并对他的告别表达不舍，但也有一些网民认为，郑渊洁的部分维权行为过于偏执，有“碰瓷”之嫌。

有网民贴出郑渊洁微博中提到，他曾举报侵权的德国全资“舒克（上海）管道设备服务有限公司”的信息，指这家1972年成立的德国企业创始人姓“Schuck”，按照中国的人名通用译法译作“舒克”并无不妥。有网民质疑，“通用名称怎么可能主张知识产权？”