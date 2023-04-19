北京长峰医院母公司据报连续亏损两年 股票停牌

发生火灾并导致21人丧生的北京长峰医院，隶属于新三板挂牌公司长峰医院，长峰医院据报曾在2020年、2021年连续亏损两年，并计划出售两家子公司股权来应对亏损困境。

据新华社报道，北京长峰医院住院部东楼星期二（4月18日）12时发生火灾，消防部门共疏散转移71名患者。截至当天18时，21人不幸丧生。

长峰医院是一家以血管性疾病，尤其是血管瘤及脉管畸形诊疗为特色的连锁医院，同时也提供其他综合治疗项目。

据《每日经济新闻》报道，长峰医院于2017年挂牌新三板，目前处于基础层，公司子公司主要业务包括医疗服务、网络技术服务、医院管理、养老业务等。

长峰医院在2020年、2021年连续亏损，公司在一周前还披露，计划出售两家子公司股权。

据长峰医院在4月12日晚间发布的公告，长峰医院将以1500万元（人民币，下同，约300万新元）的价格出售长沙湘城康复医院有限公司（以下简称长沙湘城）100%股权，以535.5万元出售其持有的广州长峰医院有限公司（以下简称广州长峰）51%股权。

据披露，长沙湘城于2019年、2020年、2021年，分别亏损1074.3万元、1552.35万元、1888.38万元。

与此同时，长峰医院也陷入亏损困境。长峰医院2020年归属于挂牌公司股东的净亏损高达3729.34万元，2021年净亏损也达到了2888.68万元。

2022年上半年，长峰医院的亏损局面仍在继续，公司营收、归属于挂牌公司股东的净利润分别为2.53亿元、负3264.38万元，营收同比减少5.12%，亏损额同比增加153.23%。

长峰医院称，2022年上半年亏损扩大的原因主要是受疫情影响，公司虽加强新媒体运营宣传使得销售费用增加，但营业收入仍比同期有所减少。此外，长峰医院在战略转型过程中新增的学科处于成长期，营业成本也相应增长较快。

长峰医院星期三（19日）早间在全国中小企业股份转让系统公告，北京长峰医院股份有限公司因发生重大风险事件，且未向公司申请停牌，根据相关规定，该公司现决定自2023年4月19日起对其股票实施停牌。