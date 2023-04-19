中国国内民航客运规模恢复至疫情前约九成

告别疫情管控后，中国民航经济运行在今年第一季度取得显著恢复，国内客运规模恢复至疫情前约九成。

据《中国民航报》报道，民航局航空安全办公室副主任李勇星期二（4月18日）在新闻发布会上介绍，今年以来中国民航运输生产整体向好，恢复程度显著提升。

李勇介绍，第一季度全行业共完成旅客运输量1亿2900万人次，同比增长68.9%，相当于2019年同期的80%，较2022年第四季度大幅提升51个百分点。

从航线结构看，中国国内航线完成1亿2600万人次，同比增长66.6%，规模相当于2019年同期的88.6%；国际航线完成逾224万人次，同比增长717%，规模相当于2019年同期的12.4%。李勇指出，随着国际客运航班的持续恢复，3月份国际航线旅客运输量已恢复至疫情前同期的18.1%。

他也说，第一季度民航全行业共完成运输总周转量约240亿吨公里，同比增长39.7%，总体运输规模相当于2019年同期的77.6%，较2022年第四季度提升38.5个百分点。

中国民航局运输司副司长徐青也介绍，民航局自1月8日起受理中外航空公司恢复和增加国际客运航班的申请以来，国际客运航班保持稳步增加。其中上周（4月10日至16日）实际执行的国际客运航班量为2242班，是实施“乙类乙管”前一周（1月2日至1月8日）的4.7倍，恢复至疫情前的29.4%；目前通航了59个国家，恢复至疫情前的82%。

李勇说，总体来说第一季度中国民航经济运行整体态势不断向好，预计下阶段，民航将继续保持稳步恢复态势。他也说，民航局将按照安全第一、市场主导、保障先行的原则，推动航空运输市场安全有序恢复，努力实现民航质的有效提升和量的合理增长。