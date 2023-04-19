蔚来总裁：中国新能源车企不会再有降价潮

中国新能源汽车经历年初的降价潮和“价格战”后，头部新能源车企蔚来和将要进军纯电市场的理想的高管均认为，降价潮不会再持续，“价格战”也非中国新能源车企的最优解。

据澎湃新闻报道，蔚来联合创始人、总裁秦力洪星期二（4月18日）在上海车展现场受访时说，他不认为新能源车企会有新一轮的降价潮，“我不觉得新能源品牌有力量去降价。”

秦力洪指出，整车新能源业务全行业都在亏损，更应关注的是产品定义、配置的研究、能源体系、电池、三电系统智能化等领域，把价格战先“搁到一边”。

今年第一季度，中国车企的日子并不好过：先是新能源汽车国家补贴退出，随后特斯拉大幅降价掀起新能源车价格战，燃油车也进行了“自杀式”降价。

不过，价格战并没有带来更高的销量，据中国乘联会统计数据，今年第一季度中国乘用车零售销量约为426万辆，同比下降13.4%。

谈到市场竞争格局时，秦力洪认为，纯电市场的竞争没有那么充分，其目前在高端市场的挑战并不是竞争过热，而是电动车的渗透率和趋势还没有完全形成。

秦力洪说，希望今年起电动化的趋势可以进一步向两端蔓延，即向15万元以下、对民众更加友好的入门级电动产品，和30万元以上、作为改善生活的高端选择的方向发展。

另一方面，理想汽车也在上海车展上宣布，随着纯电解决方案的发布，理想汽车也将迈入增程与纯电并驾齐驱的新阶段。

理想汽车商业副总裁刘杰介绍，进入纯电赛道之后，理想将在补能网络上加大布局，建设更多的超充站，并于年内将城市导航辅助驾驶系统免费推送到中国国内100座城市。

针对价格战，刘杰认为，其不应该是企业的核心竞争力，企业应该把投资和精力都投入到引领行业发展、让用户感受到产品价值等方面。他指出，除了较为特殊的特斯拉之外，最先开始价格战的大多是产品价值不高、相对技术不强的企业，而这些企业以后也可能继续陷入价格战。

针对新能源汽车市场的竞争格局，刘杰认为，今年至2025年将是智能电动车的“三年淘汰赛”，并指出这是“技术、产品、交付能力的三大能力综合竞争，不能有任何短板，缺一不可”。他预期，新能源车行业的淘汰竞争会加速，内卷也会加速。