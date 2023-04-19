2022年中国私募股权投资交易额腰斩 交易量下滑38%

咨询公司贝恩（Bain & Co.）发布报告称，2022年中国私募股权市场投资交易额为620亿美元（下同，约826亿新元），同比下降53%，投资交易量也同比下滑38%，平均投资交易额为8200万美元，为2013年以来的最低值。

据财新网报道，贝恩公司全球合伙人、大中华区私募股权和兼并收购业务主席周浩称，过去十年，中国私募股权市场经历了高速增长的黄金期，在2021年达到历史高点。但由于受到宏观经济和外部环境的一系列挑战，2022年私募股权投资市场在“融投管退”各个环节都受到较大抑制，量价齐跌。

贝恩在星期二（4月18日）发布的《2023年中国私募股权市场报告》称，科技行业依然占据中国私募股权资本的最大份额，但行业投资交易额却同比下降62%，其中云服务下降88%、软件下降59%，是跌幅最大的两个子行业。

细分赛道方面，半导体、汽车与出行、医药与生物科技成为2022年私募股权投资市场最活跃的投资赛道。具体而言，2022年，半导体及零部件赛道有近百笔私募投资交易，平均交易规模达1亿2500万美元，以人民币基金投资为主。而相较前五年的投资情况，电商、跨行业科技和线上服务领域热度则有所下降。

报告指出，因商业前景不明朗以及上市公司评级较低，中国国内私募股权投资市场交易倍数从一年前的17.9倍（企业价值倍数中值）下降到16.7倍，但仍在全球范围内处于高位。

周浩称，2022年市场交易倍数偏高，常有买卖方估值无法耦合造成流标的现象，2023年以来，交易倍数仍然处于调整过程中，预计未来仍将持续下调。