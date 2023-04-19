中国平安现在支持汇丰控股进行战略重组而非分拆

汇丰控股最大的股东之一称，它现在倾向于推动较为温和的重组，而不是分拆这家全球银行巨头。

据《华尔街日报》报道，中国平安星期二（4月18日）说，它现在认为汇丰控股不应该分拆旗下最赚钱的亚洲业务。在分拆交易中，子公司的股票将被分配给股东。中国平安是全球最大的保险公司之一，也是汇丰控股的主要股东。

平安资管董事长兼首席执行官黄勇在一份声明中说：“我们建议将原来的分拆方案调整为战略重组方案。”根据FactSet的数据，平安资管持有汇丰大约8.3%的股份。

这一方案将让汇丰控股在一家上市的香港子公司中保留控股权。平安资管说，此举可以“完全解决汇丰的顾虑，包括但不限于环球价值被破坏、运营成本飙升和法律障碍等问题”。

一年多来，中国平安一直敦促汇丰控股进行彻底改革，以提振股价，近年来该股的表现一直不如许多同行。

黄勇说：“我们对汇丰管理层对所有解决方案一贯的封闭态度极其失望。”

汇丰控股的股东们将在5月5日的年度股东大会上对一项议案进行投票，此次股东大会将在该银行公布第一财季业绩后不久举行。该决议要求汇丰控股定期推动结构性改革，包括潜在的分拆，中国平安星期二表示原则上支持该议案。

汇丰控股主席杜嘉祺在本月早些时候敦促投资者投票反对该议案。汇丰控股在星期二的一份声明中说，该银行的领导人与外部顾问一致认为，“结构性改革将对价值产生重大负面影响”。

该银行说：“我们仍然认为，我们目前的战略是实现回报最快、最安全和最有价值的方式。”