北京医院火灾遇难人数升至29人 院长等12人被刑拘

北京长峰医院火灾遇难人数已上升至29人，火灾原因初步调查认定为施工作业产生火花引燃涂料挥发物。医院院长、副院长、施工公司负责人等12人涉嫌重大责任事故罪，目前已被刑事拘留。

综合央视新闻和人民日报报道，北京市星期三（4月19日）中午召开长峰医院火灾事故情况通报会，通报截止当日上午9时，经转院救治无效，有29人不幸遇难。

据通报，遇难者包括长峰医院住院患者26人，患者家属、护工和护士各一人。

26名遇难的住院患者平均年龄71.2岁，最小40岁，最大88岁。另有39名伤病员在院治疗，其中危重三人、重症18人。

目前有39名火灾伤病员在医院治疗，其中危重三人、重症18人。图为长峰医院运送轮床的护工。（法新社）

长峰医院住院部东楼星期二（18日）中午12时许发生火情，丰台区消防救援支队接警后于下午1点半左右将现场明火扑灭。下午3点半，现场救援工作结束，共疏散转移患者71人。

星期二晚间央视新闻首次报道火灾时，截至当日下午6时的遇难人数为21人。

北京市消防救援总队副总队长赵洋在通报会上说，经初步调查，火灾原因为医院住院部内部改造施工作业过程当中，产生的火花引燃现场可燃涂料的挥发物所致。

赵洋说，下一步将聚焦医院、养老院和机构高层建筑、地下空间等场所单位进一步深入开展消防安全排查整治，推动落实消防安全责任，督促整改消防安全隐患。

调查人员星期三（4月19日）在火灾现场查看。（法新社）

北京市公安局刑事侦查总队总队长孙海涛也在会上通报，火灾事故发生后，北京市公安局会同消防等相关部门，连夜开展调查访问、勘查检验等工作。

经查，北京长峰医院院长王某玲（女，44岁）、副院长汪某（女，37岁）、总务科主任王某阳（男，50岁），施工公司负责人王某峰（男，47岁）、现场施工人员程某君（男，33岁）等12人，涉嫌重大责任事故罪。

孙海涛说，目前上述人员已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。下一步，公安机关将会同相关部门，进一步深入侦查调查、完善固定证据，依法打击处理。

北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任徐和建在通报会上说，火灾令人痛心，教训极其深刻，对遇难人员表示深切哀悼，对家属表示深切地慰问，目前已调集医疗力量制定方案。

徐和建也提议全体起立，对遇难人员默哀。

北京丰台副区长也在通报会上称，向全市人民表示歉意。