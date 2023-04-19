宋涛：只要是两岸同胞赞成的事 都会尽力去做

中国大陆国台办主任宋涛会见台湾工业总会理事长苗丰强时说，广大台商台企要把握中国式现代化机遇，并称只要是两岸同胞赞成的事、支持的事，“我们都会尽力去做、把它做好”。

据中新社报道，宋涛星期二（4月18日）在北京会见苗丰强率领的台湾工业总会大陆经贸参访团。

宋涛说，大陆始终尊重、关爱、造福台湾同胞，持续完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，并强调只要是两岸同胞赞成的事、支持的事，大陆都会尽力去做、把它做好。

宋涛也说，中共二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，内需潜力将持续释放，创新活力将进一步激发。他呼吁，广大台商台企要把握中国式现代化机遇，融入新型工业化进程，实现高端化、智能化、绿色化发展，不断壮大中华民族经济。

据台媒中央社报道，苗丰强在台湾工业总会发布的新闻稿中说，两岸经贸关系非常紧密，大陆是台湾贸易和投资最重要的地区；两岸没有不交流、不合作的理由，应共荣共存、和平发展。

对于台商近年来在大陆遭遇的挑战，苗丰强也提出两点期许与四点建议。第一，他期许大陆加大对民企的支持，希望大陆能从制度和法律上平等对待国企和民企，并落实执行。

第二，苗丰强期许大陆加强对台商的重视。他说，台商参与大陆经济的发展已经超过30年，投资金额超过2000亿美元（约2664亿新元），但因近几年一些因素干扰，台商投资大陆的趋势稍缓。

此外，为协助台商转型升级，苗丰强也建议，让留在大陆发展的台商找寻新的发展机会，同时加强辅导台企加入供应链合作，争取当地政府政策及资源支持。

台湾工业总会是台湾主要工商团体之一，现有157个产业公会，涵盖10万多家生产型企业，近70000家会员企业在大陆投资。