新北市长侯友宜谈访新：台湾有信心介接全球稳定区域

台湾新北市长侯友宜今天（4月19日）下午将启程出访新加坡。他上午在出席新北市府市政会议，被守候的记者问到是否会选在新加坡就台湾国际处境发表言论。侯友宜没有直接回答，只是表示新加坡自立自强地前进，可以借此机会交流，希望台湾在全球化的过程中，也有信心扮演跟外界介接、稳定区域的角色。

综合台湾《经济日报》和中时新闻网报道，侯友宜受访时表示，大家相当清楚台湾的国际情势，面对的地缘政治关系；台湾要扮演稳定台海区域角色，这些稳定攸关整个东亚地区甚至印太平洋整个连线。他说：“我们很清楚了解自己身处的位置。”

侯友宜赞许新加坡在整个国家的发展上非常有自信、自立也自强地往前走，这次出访可以借此机会聊一聊，希望表达台湾在整个全球化的过程中有信心跟外界介接，扮演稳定区域的角色。

侯友宜也说，新北市是一个国际大城市，疫后经济发展要跟国际接轨，也要互相学习参访。新加坡的经济发展全世界有目共睹，不管是金融、科技产业及人才培育都值得借镜。

他说，透过这次交流，不仅新北要跟新加坡互动，也希望趁此机会让大家看见，让世界多认识台湾，让台湾非常有自信地走出去。他也表示，新北市府与新加坡公私部门长期有来往，他将利用这个机会到新加坡去了解、关心台湾人在新加坡的创业，以及还有哪些新兴科技领域可以引进台湾投资与策略的布局。