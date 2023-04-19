21岁中国旅泰大熊猫“林惠”去世

旅居泰国的21岁雌性大熊猫“林惠”星期三（4月19日）经抢救无效去世，生前曾出现身体不适，并被网民发现鼻部出血。

据中国驻清迈总领事馆官网发布的消息，清迈动物园通报“林惠”于泰国当地时间4月19日凌晨1时许不幸去世。

通报称，“林惠”星期二（18日）身体出现不适症状，清迈动物园密切关注，在中国大熊猫保护中心专家指导下积极进行治疗，但终因抢救无效离世。

通报说，在抢救过程中，中国驻清迈总领馆派员前往现场，协调跟进有关工作。中泰双方专家也将尽快就林惠死因展开联合调查，并全力做好善后工作。

据澎湃新闻引述泰国媒体报道，一名泰国网民通过清迈动物园星期二的直播，发现“林惠”突然出现身体不适，精神状态不佳，鼻部出血且颈部有血迹。随后，该网民立即通知动物园饲养员及兽医进行检查。

资料显示，“林惠”生于2001年9月，于2003年10月和雄性大熊猫“创创”一起抵达清迈动物园，进行为期10年的学术研究和交流。两只大熊猫于2009年生下幼仔“林冰”，2013年9月“林冰”被运送回中国。2015年6月，中泰双方签署关于两只大熊猫合作延期协议。

2019年9月，19岁的大熊猫“创创”意外死亡，在当时曾引发广泛争议，最终经中泰联合专家组进行剖检和组织病理学观察后认定，“闯闯”死于慢性心力衰竭急性发作导致的全身器官缺氧。