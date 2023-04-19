中国人大原副委员长吉炳轩：水资源短缺是黄河面临的最大问题

中国全国人大常委会原副委员长吉炳轩星期二（4月18日）在“黄河文化论坛”上说，黄河水资源短缺、生态脆弱以及洪水威胁等问题，是黄河治理保护要高度重视的重点。

吉炳轩说，过去60多年，黄河出现过几次险情，但都未引发灾害，而水资源短缺是黄河面临的最大问题。

黄河流经中国九省区，其中河南、山东以及内蒙古等粮食主产区十分依赖黄河水。

吉炳轩指出，自1999年以来，通过生态补水等措施，黄河干流一直没有断流，但“旱灾、用水矛盾非常突出”。

他说，黄河入海径流量只有不到500亿立方米，远不及长江，也低于中国第四大河松花江的入海径流量，因此保护黄河，要“以节水为重，以水定城”。

黄河文化论坛4月18至19日在黄河入海口所在地山东东营举行，由官方智库中国社科院、中国公共关系协会以及山东省政府举办。

中国生态环境部宣传教育司司长刘友宾在论坛上说，黄河流域是中国重要的生态屏障，近20年来，经过生态保护治理，黄河水质逐渐变好，下游河口生物多样性明显增加，黄河三角洲自然保护区鸟类数量由1992年的187种增加到371种。

全长近5500公里的黄河在中国被称为“中华民族的母亲河”，黄河流域被视为“中华文明的摇篮”。

中国著名历史学家、复旦大学文科特聘资深教授葛剑雄在论坛上发表主旨演讲时，从黄河以及黄河流域的历史地理变迁，阐释为什么黄河中下游是中华民族的摇篮。

他指出，黄河中下游土质疏松，易于人类早期农业开发；此外，该流域地势平坦，“没有不可克服的地理障碍，所以以此为基础形成早期的统一，并发展成为大一统的政权”。

葛剑雄说，中国传统文化的核心和根本是在黄河中下游流域形成，《周易》《诗经》等中国最重要的典籍，儒家、道家等诸子百家都在黄河中下游形成并流传，中国人也因此形成了特定的生活方式、行为规范、意识形态，以及价值观念等。

葛剑雄说：“中国统一政权的首都都集中在黄河中下游地区，即使在国家分裂，多个政权并存的情况下，如果要取得合法性的话，都要跟中原，天下之中联系起来。这样的观念已经深入人心，始终在推动历史的进步发展。”