中国国家发改委将出台政策提振消费

中国国家发改委新闻发言人称，今年第一季度消费市场形势良好，发改委将进一步出台政策提振消费持续回升的动力。

据中国国家发改委网站消息，记者星期三（4月19日）在新闻发布会上问及今年以来消费市场恢复的情况。发改委新闻发言人孟玮回应称，消费需求今年以来集中释放，第一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%。

他说，其中服务消费明显恢复，3月份全国服务业商务活动指数达56.9%，线上消费保持增长，一季度实物商品网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。居民消费意愿也有所回升，为全年恢复和扩大消费打下坚实基础。

关于发改委在稳消费、促消费方面将采取哪些措施，孟玮说，工作重点将围绕“可持续性”。

孟玮说，目前正在紧急研究和起草关于恢复和扩大消费的政策文件。文件将主要聚焦于稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，并根据不同收入群体和消费品类的需求制定有针对性的政策措施，旨在促进消费的平稳增长。

孟玮也说，发改委也将会同有关方面优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，强化就业优先政策，提高城乡居民收入，做好基本消费品保供稳价。