字节跳动发布大模型训练云平台

借力GPT浪潮，字节跳动以云厂商的身份“秀肌肉”。字节跳动旗下火山引擎星期二（4月18日）发布自研DPU等系列云产品，并推出升级版的机器学习平台，支持万卡级大模型训练、微秒级延迟网络。

据财新网报道，火山引擎总裁谭待受访时说，中国国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上，并称与其他云厂商力推自家大模型不同的是，火山引擎将为多家大模型公司提供算力等技术服务，“就像微软和OpenAI、亚马逊和Bedrock的关系一样，火山引擎自己不做大模型，而是服务大模型客户”。

报道称，火山引擎的大模型合作伙伴包括AI技术公司MiniMax、智谱AI、昆仑万维等。其中智谱AI的GLM预训练模型参数达到1300亿，昆仑万维的大语言模型“天工”也在千亿级别。谭待解释，上述“七成”是火山引擎相关客户与第三方机构统计的大模型企业数量之比，能获得这么多客户是因为机器学习平台解决了算力辅助的问题。

报道也提到，字节跳动是目前中国少数几家有过万张英伟达GPU的企业之一。

在中国互联网公司对GPT热潮的追赶中，百度、阿里巴巴已紧跟推出类ChatGPT产品。字节跳动产品数据样本足够多，且内容生成与广告营销、内容分发等业务高度关联，数据、算力和算法上并不缺少优势。财新网称，字节跳动有两个团队并行做大模型，一个做语言，另一个做音视频。

对于要不要做大模型，字节跳动副总裁杨震源回应称，字节跳动对大模型也在做一些学习和研究，现在还没有什么结果，也没有大模型产品落地时间表。

但字节跳动明显想要参与新一波技术浪潮。阿里巴巴4月11日宣布所有产品都将接入自研大模型，字节跳动旗下办公软件飞书随后也发布视频，称将在产品内推出交互式AI助手“My AI”，可以自动汇总会议纪要、续写文字等。