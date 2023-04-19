重庆常务副市长陈鸣波兼任两江新区党工委书记

根据重庆市两江新区官网资料，中共重庆市委常委、常务副市长陈鸣波已兼任两江新区党工委书记。

上一任两江新区党工委书记是时任重庆市委常委张鸿星。重庆官媒华龙网4月1日深夜引述消息称，他因病医治无效，于当天下午5时34分离世，享年55岁，是三年多以来第二名突然病逝的重庆高官。

公开资料显示，陈鸣波现年54岁，浙江奉化人，曾长期在上海工作，担任过上海空间电源研究所副所长、所长，上海太阳能工程技术研究中心总经理，上海航天电源有限责任公司董事长，上海市科委副主任，上海科技馆党委书记，市科技工作党委副书记，市临港地区开发建设管委会党组书记、常务副主任、浦东新区副区长等职。

陈鸣波于2016年2月出任上海市经济和信息化委员会主任，2018年11月兼任上海市政府副秘书长。2019年3月他卸任上海市经信委主任职务，4月兼任上海推进科技创新中心建设办公室常务副主任。

2022年3月，陈鸣波跨省履新，出任重庆市委常委，并在6月升任重庆市副市长。他在今年2月前后出任重庆市常务副市长。

两江新区于2010年6月挂牌，是中国第三个、内陆第一个国家级开发开放新区。位于重庆主城都市区中心城区长江以北、嘉陵江以东，包括江北区、北碚区、渝北区三个行政区部分区域，面积1200平方公里、常住人口329万人，其中直管区面积638平方公里、常住人口107万人。