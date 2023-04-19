台八仙尘爆案第一起集体诉讼判乐园免赔 消基会将上诉

造成15人死亡、数百人受伤的台湾2015年“八仙尘爆”事件第一起集体诉讼索赔案星期三（4月19日）宣判，判定活动主办方瑞博和承办方玩色创意合计赔偿4亿余元（新台币，下同，约1746万新元），提供场地的八仙乐园则免赔。提起诉讼的台湾消费者文教基金会说，将会提起上诉，为受影响家庭争取最公平正义的对待。

综合台湾联合报和自由时报的报道，消基会协助尘爆受害者和家属二次提起团体诉讼，共计协助435人，求偿金额高达99亿余元，星期三宣判的是其中第一起团讼案，为98名受害者诉求26亿元赔偿金。

士林地方法院一审判定，玩色、瑞博应连带给付3亿1096万2062元赔偿金，并应各给付4746万627元惩罚性违约金，合计赔偿4亿588万3316元，八仙乐园则免于赔偿。

提起团体诉讼的消基会说，这样的判决结果，对于7年多来承受痛失家属、火噬苦难、医疗过程的极大痛楚等种种折磨的受害者及家属而言，是万万无法接受的，也同样感到痛心、失望与遗憾。

消基会说，为捍卫被害人及其家属的最大权益，将于收到判决书后，向台湾高等法院提出上诉，将继续为这400多个家庭在过去7年间所受锥心摧腐的痛楚与折磨，争取最公平正义的对待。

2015年6月27日晚间，玩色创意负责人吕忠吉租用八仙乐园内举办彩色派对，但轻忽彩粉引发尘爆的危险性。当晚8时许，工作人员为炒热气氛，在舞台上使用二氧化碳钢瓶喷射彩粉，被舞台前方电脑灯的高温表面引燃，与舞池区弥漫的高浓度粉尘引发连环爆燃，导致参与者身陷火海，酿成15人死亡、484人受伤的惨案，轰动台湾全社会。

此案唯一遭到起诉的彩色派对主办人吕忠吉，在2016年被士林地方法院以业务过失致死罪，判处4年10个月有期徒刑。八仙乐园则在火灾后停业空置破败。