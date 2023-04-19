香港科研团队首次在中国水域发现箱形水母新物种

香港浸会大学科研团队宣布，在香港米埔自然保护区发现一个箱形水母新物种，这也是首次在中国水域发现箱形水母新物种。

据浸会大学官网星期二（4月18日）发布的新闻稿，发现新物种的团队由浸大生物系教授邱建文带领，成员包括世界自然基金会香港分会、香港海洋公园及英国曼彻斯特大学的人员。

团队在2020至2022年的夏天，在香港米埔自然保护区一个咸淡水基围虾塘采集到箱形水母样本，并发现它们属于一个新物种。根据新闻稿，描述新物种的论文已刊登于国际学术期刊《动物研究学刊》（Zoological Studies）。

团队将新物种命名为“米埔三桨水母”（Tripedalia maipoensis），以反映其来源地。邱建文说，虽然目前此物种只在米埔发现，但因为基围虾塘透过潮汐通道与河口连接，相信它们也分布于珠江口附近海域。

根据新闻稿，最新发现的米埔三桨水母属于三桨水母科，是全球三桨水母科的第四个物种，也是三桨水母属第三个被描述的物种。

研究团队通过形态学与分子生物学分析比较发现，相对遍布在牙买加、美国佛罗里达州、新加坡、澳洲及印度等热带及亚热带地区的近似物种囊状三桨水母（Tripedalia cystophora），新物种有着明显的形态及遗传差异。

邱建文说，箱形水母是一个小组群，全球目前只有49个被记录物种，在中国水域鲜为人知。他指出，米埔是香港一个已被深入研究的地区，但团队仍在该处发现新的物种，反映香港以至全中国海洋生物极高的多样性。